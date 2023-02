Pogacar boekt vijftigste zege, Pidcock grijpt macht in Ronde van de Algarve

Tadej Pogacar heeft zaterdag de vierde etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De klassementsleider, die ook al de eerste en tweede rit had gewonnen, rekende in de slotfase af met Enric Mas. Pogacars generatiegenoot Tom Pidcock sloeg een dubbelslag in de Ronde van de Algarve.

Net als de andere ritten in de Ruta del Sol mocht ook de vierde etappe heuvelachtig worden genoemd. In de laatste 60 kilometer lagen drie zware beklimmingen, terwijl het ook in de laatste kilometer bergop ging.

Pogacar en Mas kwamen bovendrijven op de cols, maar erg veel afstand konden de Sloveen en de Spanjaard niet nemen. In de slotfase stond er alsnog geen maat op Pogacar, die Mas achter zich liet met een indrukwekkende versnelling.

Voor Pogacar betekent het zijn vijftigste zege als prof. De 24-jarige Sloveen won in 2020 en 2021 de Tour de France, de ronde waarin hij vorig jaar zijn meerdere moest erkennen in Jonas Vingegaard.

De Ruta del Sol eindigt zondag met opnieuw een rit waarin de klimmers aan zet zijn. Klassementsleider Pogacar begint met een voorsprong van 1.14 minuten op nummer twee Mikel Landa aan de slotrit. De Colombiaan Santiago Buitrago staat derde op 1.19 minuten van Pogacar.

Pidcock juicht in Ronde van de Algarve

In de Ronde van de Algarve triomfeerde Pidcock in de vierde etappe. De 23-jarige renner van Ineos Grenadiers toonde zich de sterkste op de steile beklimming van de Alto do Malhão, waar de aankomst lag, en nam tevens de leiderstrui over van Magnus Cort.

Tijdens de spannende slotfase rekende Pidcock af met de Portugees João Almeida, die op één seconde strandde. De Belg Ilan Van Wilder van Soudal-QuickStep finishte op vijf seconden als derde. Bauke Mollema was de beste Nederlander: de routinier passeerde als achtste de meet op twintig seconden.

Pidcock verdedigde twee weken geleden zijn titel op het WK veldrijden in Hoogerheide niet omdat hij zich wilde focussen op het wegseizoen.

Net als de Ruta del Sol is de Ronde van de Algarve zondag toe aan de slotetappe: een individuele tijdrit van 24,4 kilometer met start en finish in Lagoa. Pidcock verdedigt dan een marge van vijf seconden op Van Wilder.

