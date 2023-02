Worst klopt Alvarado en soleert naar zege in Exact Cross Sint-Niklaas

Delen via E-mail

Annemarie Worst heeft zaterdag in het Belgische Sint-Niklaas de Exact Cross op haar naam geschreven. De Nederlandse bleef haar landgenoten Ceylin del Carmen Alvarado (tweede) en Lucinda Brand (derde) voor.

De 27-jarige Worst reed twee ronden voor het einde weg bij haar concurrentes en kwam solo over de finish. Bij het ingaan van de slotronde had Worst al een voorsprong van twintig seconden op haar concurrentes, die niet meer bij machte waren om haar terug te halen.

Voor Worst is het de tweede zege van deze maand. Ze won ook de Parkcross Maldegem.

Later op zaterdag staat bij de Exact Cross in Sint-Niklaas ook nog de mannenwedstrijd op het programma. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn niet van de partij in Oost-Vlaanderen.