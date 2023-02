Worst geeft moeizaam seizoen wat glans met zege in Exact Cross Sint-Niklaas

Delen via E-mail

Annemarie Worst heeft zaterdag in het Belgische Sint-Niklaas de Exact Cross op haar naam geschreven. De Nederlandse bleef haar landgenoten Ceylin del Carmen Alvarado (tweede) en Lucinda Brand (derde) voor.

De 27-jarige Worst reed twee ronden voor het einde weg bij haar concurrentes en kwam solo over de finish. Bij het ingaan van de slotronde had Worst al een voorsprong van twintig seconden op haar concurrentes, die niet meer bij machte waren om haar terug te halen.

Voor Worst is het de tweede zege van deze maand. Ze won ook de Parkcross Maldegem. Met die overwinningen geeft ze een pechseizoen toch nog een beetje glans. Eind vorig jaar was ze ruim een maand uitgeschakeld door rugklachten.

Bij de mannen was de winst voor de Belg Laurens Sweeck. De renner van Crelan-Fristads bereikte samen met Lars van der Haar de finishstraat en klopte de Nederlandse kampioen van Baloise-Trek Lions in de sprint.

De Belg Eli Iserbyt werd derde. Hij verdedigt zondag in Brussel zijn leidende positie in de strijd om de X2O-Trofee. Bij de vrouwen verkeert Fem van Empel in een riante positie om die prijs te pakken. Lukt dat de Brabantse wereldkampioene, dan ligt voor haar een cheque van 30.000 euro klaar.