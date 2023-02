Ontketende Pogacar viert opnieuw feest in Ruta del Sol, maar wint zelf niet

Tadej Pogacar heeft vrijdag in de derde etappe van de Ruta del Sol met succes zijn leiderstrui verdedigd. De Sloveen speelde opnieuw met zijn tegenstanders en zag ook nog eens hoe zijn Belgische ploegmaat Tim Wellens vanuit een vroege vlucht de etappe won.

Wellens mocht met 21 andere avonturiers om de zege strijden in de etappe naar Alcalá de los Gazules. De 31-jarige Belg van UAE Team Emirates was veruit de beste op de steile aankomst en boekte de 35e zege uit zijn loopbaan. De Fransman Pierre Latour werd op veertien tellen achterstand tweede.

Het peloton vond het wel prima en liet de vluchters begaan. In de slotkilometer toonde Pogacar met speels gemak dat er momenteel geen maat op hem staat. Hij kwam als eerste van de grote groep over de meet, verdedigde met succes zijn leidende positie en kon met ploegmaat Wellens een feestje vieren.

Pogacar is weergaloos aan zijn seizoen begonnen. De 24-jarige Sloveen soleerde maandag op grandioze wijze naar de winst in een Spaanse gravelkoers en deed dat woensdag dunnetjes over in de eerste etappe van de Ruta del Sol. Ook de rit van donderdag won hij met overmacht.