Amy Pieters heeft door epileptische aanvallen terugslag in revalidatie

Amy Pieters heeft een terugval in haar revalidatie. De Nederlandse wielrenster, die een jaar geleden bij een trainingsrit in Spanje ten val kwam en ernstig hersenletsel opliep, is in een korte periode getroffen door meerdere epileptische aanvallen.

"Amy heeft daardoor een terugval gekregen in haar mobiliteit. Ook gaat door de aangepaste medicatie haar motivatie tot herstel wat moeizaam. Dit is voor haar, maar ook zeker voor iedereen die met Amy werkt en omgaat, een lastige periode", staat in een verklaring op de site van de Amy Pieters Foundation.

De 31-jarige Pieters werd na haar zware ongeval in december 2021 direct geopereerd en werd maandenlang in een kunstmatige coma gehouden. Begin vorig jaar kon de Nederlands kampioene weer zelfstandig ademen en begon ze haar lange revalidatie.

De situatie van Pieters verbeterde sindsdien steeds iets. In het najaar van 2022 werd bekend dat Pieters met ondersteuning kleine stukjes kan lopen. Ze rijdt daarnaast buiten op een aangepaste fiets. Communiceren gaat nog altijd lastig. Pieters kan nu wel met een duidelijke ja of nee antwoorden, maar een gesprek voeren is nog niet mogelijk.

"Communiceren doet zij vooral nog met gezichtsuitdrukkingen. Wij wachten nu totdat de medicatie weer zo is afgesteld dat Amy de energie en motivatie weer terugkrijgt, zodat zij kan werken aan de volgende stappen van haar revalidatie. Haar gemotiveerd krijgen en houden is erg belangrijk nu. Wij moeten hoop blijven houden."

Veiling leverde 30.000 euro op voor revalidatie Pieters

De afgelopen tijd is het nodige geld opgehaald om Pieters te ondersteunen in haar revalidatie. Zo leverde een veiling van wielertenues 30.000 euro op.