Belgische renner juicht te vroeg en loopt ritzege in Ronde van de Algarve mis

Ilan Van Wilder is donderdag pijnlijk tweede geworden in de Ronde van de Algarve. De Belg van Soudal Quick-Step ging juichend over de meet, maar werd op het laatste moment voorbijgestoken door Magnus Cort.

De 22-jarige Van Wilder dacht dat zijn eerste profzege al binnen was en had zijn hand al in de lucht. Op dat moment werd hij aan de binnenkant nog voorbijgesneld door Cort, die met de zege aan de haal ging. Van Wilder werd tweede, Rui Costa derde.

Mollema eindigde met twee seconden achterstand op de tiende plaats als beste Nederlander. Voor Thymen Arensman werd het een lastige rit. De Nederlander van INEOS Grenadiers had materiaalpech en eindigde de bergrit van 186 kilometer naar de top van de Alto da Fóia in het peloton.

Cort is na de ritzege ook meteen de leider van het algemeen klassement. De Noor Alexander Kristoff, woensdag winnaar van de eerste etappe, kon bergop niet mee. Mollema is op plek zeven ook in het algemeen klassement de beste Nederlander.

Met de rit naar de top van de Alto da Fóia, op zo'n 900 meter hoogte, heeft het peloton de zwaarste rit van de vijfdaagse rittenkoers in Zuid-Portugal achter de rug. Fabio Jakobsen en zijn medesprinters zijn vrijdag weer aan zet.

