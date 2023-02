Imponerende Pogacar verstevigt leiding in Ruta del Sol dankzij nieuwe ritzege

Een dominante Tadej Pogacar heeft donderdag ook de tweede etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De 24-jarige Sloveen, die woensdag ook al de eerste rit had gewonnen, verstevigde met de triomf uiteraard zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Voor Pogacar betekende het zijn derde zege in de derde koers die hij in 2023 heeft gereden. Afgelopen jaar had de klimmer al getriomfeerd in zijn laatste twee wedstrijden.

Pogacar schudde donderdag op de zeer steile aankomst in Alcalá la Real iedereen van zich af. Enric Mas bood nog knap weerwerk, maar ook de Spanjaard moest uiteindelijk het hoofd buigen voor de Sloveen, die steeds in het zadel bleef zitten. Mas finishte op vier seconden. Op dezelfde achterstand passeerden Santiago Buitrago, Mikel Landa en Carlos Rodríguez de meet.

Pogacar triomfeerde woensdag al in de eerste etappe en liet er ook in de tweede rit geen gras over groeien. De Sloveen ging in de tegenaanval nadat Landa de knuppel in het hoenderhok had gegooid op de Puerto de la Hoya de Charilla, de scherprechter van de dag waarvan de top op ruim 20 kilometer van de meet lag.

Razendsnel liet Pogacar Landa achter zich en nog voor de top van de Puerto de la Hoya de Charilla had de Tour de France-winnaar van 2020 en 2021 de aansluiting met de vroeg gevormde kopgroep gevonden. In de afdaling keerde onder anderen Landa weer terug. Uiteindelijk streden negen renners om de dagzege. Mas en Pogacar scheidden zich snel af, reden een tijdje zij aan zij omhoog, maar het was de klassementsleider die op de zege afstevende.

In het klassement heeft de Sloveen na zijn nieuwe succes een marge van 48 seconden op de Colombiaan Buitrago. Landa en Rodríguez geven beiden 52 seconden toe.

De Ruta del Sol duurt tot en met zondag en elke rit mag heuvelachtig worden genoemd. Afgelopen jaar schreef Wout Poels de etappewedstrijd op zijn naam, maar de Nederlander is er dit keer niet bij.

