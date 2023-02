Pogacar verpulvert concurrentie ook in openingsrit Ruta del Sol met machtige solo

Tadej Pogacar heeft woensdag met overmacht de openingsetappe van de Ruta del Sol gewonnen. De 24-jarige Sloveen pakte bovendien de leiding in het klassement van de vijfdaagse rittenkoers door Andalusië. In de eerste etappe van de Ronde van Algarve kon Fabio Jakobsen geen rol van betekenis spelen.

Op 13 kilometer van de finish ging Pogacar in de aanval. Alleen de Colombiaan Santiago Buitrago kon het wiel van de winnaar van de Tour de France van 2020 en 2021 houden, maar uiteindelijk moest hij alsnog lossen.

De Spanjaard Mikel Landa van Bahrain Victorious werd op 38 seconden tweede in de 179 kilometer lange koers van Puente de Génave naar Santiago de la Espada, net voor zijn landgenoot Carlos Rodríguez van INEOS Grenadiers.

De 24-jarige Pogacar begon maandag meer dan overtuigend aan zijn seizoen. De Sloveen was veruit de beste in de Spaanse gravelkoers Clásica Jaén Paraíso Interior. De kopman van UAE Team Emirates kampte onlangs met een darminfectie, maar lijkt volledig hersteld.

Sjoerd Bax is de enige Nederlander in de Ruta del Sol. De 27-jarige Zuid-Hollander maakt in de Spaanse koers zijn debuut voor de ploeg van Pogacar. Bax verruilde deze winter Alpecin-Deceuninck voor UAE Team Emirates.

De Ruta del Sol gaat donderdag verder met een heuvelrit. Ook in de daaropvolgende drie etappes lopen de hoogtemeters flink op. Vorig jaar schreef Wout Poels de Spaanse rittenkoers op zijn naam. Hij is er nu niet bij.

Jakobsen kan niet meedoen om ritzege

In de Ronde van de Algarve slaagde Jakobsen er later op de dag niet in om zijn tweede ritzege van het seizoen te boeken. De Nederlander eindigde in de openingsetappe als vierde, achter ritwinnaar Alexander Kristoff, Jordi Meeus en Søren Waerenskjold.

In eerste instantie leek alles volgens plan te gaan voor Jakobsen, die eerder dit kalenderjaar een etappe in de Ronde van San Juan won. Hij had geen last van een valpartij in het peloton en zijn ploeggenoten brachten hem in de massasprint perfect in positie.

Jakobson had zelf niet de benen om het ritwinnaar Kristoff lastig te maken. De Nederlander krijgt vrijdag in de derde etappe van de Portugese rittenkoers een herkansing in de sprint. Donderdag staat eerst een etappe voor de klimmers op het programma.

