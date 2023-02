Ide Schelling toont vorm in Ronde van Oman na matig jaar door neusoperatie

Ide Schelling is dinsdag als derde geëindigd in de vierde etappe van de Ronde van Oman. De Haagse renner van BORA-hansgrohe lijkt daarmee zijn goede vorm terug te hebben gevonden.

De 25-jarige Schelling kan na een matig jaar meer dan tevreden zijn met de derde plek. In 2021 maakte hij indruk met zijn aanvallende manier van koersen. De Hagenaar won de GP Kanton Aargau door wereldtoppers Rui Costa en Esteban Chaves in een sprintje achter zich te houden.

Schelling eindigde dat seizoen ook nog als vierde in de Brabantse pijl en het Nederlands kampioenschap. Hij veroverde harten door vijf dagen de bolletjestrui in de Tour de France te dagen en eindigde knap als tweede in het eindklassement van de Tour of Norway.