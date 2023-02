Pogacar verpulvert concurrentie bij seizoensopening in 'Spaanse Strade Bianche'

Tadej Pogacar is maandag meer dan overtuigend aan zijn seizoen begonnen. De Sloveense alleskunner was veruit de beste in de Spaanse gravelkoers Clásica Jaén Paraíso Interior. Hij lijkt daarmee volledig hersteld van een vervelende infectie.

Op 42 kilometer van de finish begon Pogacar aan zijn avontuur. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates reed al zijn concurrenten uit het wiel, slokte met Sergio Samitier de laatst overgebleven vluchter op en soleerde vervolgens onbedreigd naar de zege.

Zelfs materiaalpech in de slotkilometers gooide geen roet in het eten. Pogacar had op de finish 48 seconden voorsprong op zijn achtervolgers, die ondanks hun samenwerking geen schijn van kans maakten. De Brit Ben Turner van INEOS Grenadiers werd tweede, met de Belg Tim Wellens (ploegmaat van Pogacar) in zijn wiel.

Ook bekende namen als Ben Tulett (zesde), Warren Barguil (negende) en Gorka Izagirre (tiende) waren een maatje te klein voor Pogacar. Pascal Eenkhoorn was op de vijftiende plek de beste Nederlander. De 26-jarige nationaal kampioen verruilde Jumbo-Visma deze winter voor Lotto Dstny.

De zege is een opsteker voor Pogacar, die onlangs kampte met een darminfectie. Dat noopte hem zijn programma om te gooien. In plaats van zijn gebruikelijke deelname aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten - het land dat zijn ploeg sponsort - besloot hij in Spanje te koersen. Woensdag start de tweevoudig Tour-winnaar in de vijfdaagse etappewedstrijd Ruta del Sol.