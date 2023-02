Ongenaakbare Lavreysen verovert ook EK-goud op keirin, Hoogland pakt brons

Delen via E-mail

Harrie Lavreysen heeft zondag bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen met overmacht zijn derde titel veroverd. De 25-jarige Brabander won na zeges op de sprint en teamsprint ook op het onderdeel keirin. Jeffrey Hoogland pakte brons.

Bij keirin komen zes renners achter een motor op gang, om daarna in drie rondes te sprinten om de zege. Lavreysen hield zich in eerste instantie gedeisd, maar kwam met nog anderhalve ronde te gaan naar voren. Niemand kon in het wiel blijven van de regerend wereldkampioen.