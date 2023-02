Van Empel week na wereldtitel ook de beste in Lille, net geen zege Van der Haar

Fem van Empel heeft zondag een nieuwe overwinning geboekt in het veldritseizoen. De kersverse wereldkampioene was de beste in het Belgische Lille, waar werd gekoerst in het kader van de X2O Badkamers Trofee. Bij de mannen greep Lars van der Haar net naast de zege.

Van Empel rekende af met landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, die lang kon volgen, maar toch moest capituleren. De derde plek was voor Annemarie Worst. Lucinda Brand eindigde net naast het podium.

Het was voor Van Empel haar eerste overwinning sinds ze vorig weekend in Hoogerheide met overmacht de wereldtitel veroverde. De twintigjarige Brabantse boekte al haar vijftiende zege van het seizoen. Eigenlijk zou ze na het WK haar seizoen beëindigen, maar daar kwam ze op terug.

Ondanks haar succes in Lille was Van Empel niet helemaal tevreden. Ze moest in de beginfase in de achtervolging. "Het was misschien wel mijn slechtste start ooit", zei ze. "Ik had nieuwe pedalen en nieuwe schoenplaatjes. Ik moet nog een beetje wennen."

De wedstrijd in Lille was de zevende race van het seizoen in de X2O Badkamers Trofee. Volgende week wacht in Brussel het slotstuk. Van Empel is in het klassement op weg naar de eindzege.

Lars van der Haar eindigde voor de tweede dag op rij als tweede in een veldrit. Foto: AFP

Van der Haar grijpt naast overwinning

Bij de mannen moest Van der Haar genoegen nemen met de tweede plaats. De Woudenberger werd in de sprint geklopt door de Belg Laurens Sweeck. Diens landgenoot Eli Iserbyt kwam als derde over de finish.

Het is de tweede dag op rij dat Van der Haar als tweede eindigt in een veldrit. Zaterdag moest hij Iserbyt voor zich dulden in de laatste cross om de Superprestige. Wel pakte de Nederlander de eindzege in de Superprestige.

In de stand om de X2O Badkamers Trofee staat Van der Haar tweede achter Iserbyt. Zijn achterstand op de Belg is zo groot dat de eindoverwinning, goed voor 30.000 euro, niet meer haalbaar lijkt.