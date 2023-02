Dominante Lavreysen pakt Europese titel op sprint, brons voor Van de Wouw

Delen via E-mail

Harrie Lavreysen heeft zaterdag op zeer overtuigende wijze de titel op de sprint veroverd bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. De olympisch kampioen op dit onderdeel rekende in de finale af met de Pool Mateusz Rudyk. Hetty van de Wouw pakte brons op de 500 meter tijdrit bij de vrouwen.

Eerder op de dag had Lavreysen zich in de halve eindstrijd veel te sterk getoond voor de Fransman Rayan Helal, die beslag legde op het brons.

Voor Lavreysen is het zijn tweede Europese titel op de sprint. Vorig jaar sloeg hij de individuele onderdelen op de EK over vanwege de kortere baan waar in München gebruik van werd gemaakt. Dat verhoogde volgens Lavreysen het risico op valpartijen.