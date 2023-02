Veldrijders Alvarado en Van der Haar pakken eindzege in Superprestige

Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag in stijl de eindzege in de Superprestige veiliggesteld. De Nederlandse won met groots machtsvertoon de laatste cross in het Belgische Middelkerke. Bij de mannen was de eindzege voor Lars van der Haar, hoewel de veldrijder uit Amersfoort geen enkele cross won.

Alvarado hoefde in de laatste manche alleen maar in de top vier te eindigen voor de eindzege, maar de Nederlandse ging in Middelkerke voor niets minder dan de overwinning. Na vijf minuten koers sloeg ze al het beslissende gat, toen achtervolger Lucinda Brand bijna ten val kwam in de zandbak.

Op de streep hield Alvarado dertig seconden over op Brand. Annemarie Worst completeerde het podium als nummer drie. De kersverse wereldkampioene Fem van Empel en Puck Pieterse ontbraken in Middelkerke. Van Empel rijdt zondag in Lille haar eerste cross in de regenboogtrui.

Met 110 punten is Alvarado de overtuigende winnares van het eindklassement van de Superprestige, die over acht wedstrijden in België ging. De Nederlandse, die vorige week vijfde werd bij het WK in Hoogerheide, won vijf van de acht crosses in de prestigieuze veldritcompetitie. Inge van der Heijden werd tweede met 103 punten.

Met haar eindzege in de Superprestige legt Alvarado beslag op 25.000 euro aan prijzengeld. In 2020 was de renster van Alpecin-Deceuninck ook al de beste in de Superprestige. In dat jaar werd ze ook voor het eerst wereldkampioene. Het is tot dusver haar enige wereldtitel.

Eindstand Superprestige vrouwen Ceylin del Carmen Alvarado (Nederland) - 110 Inge van der Heijden (Nederland) - 103 Denise Betsema (Nedeland) - 99 Aniek van Alphen (Nederland) - 62 Marion Norbert Riberolle - 58

Het podium van de vrouwen in Middelkerke. Foto: AFP

Iserbyt wint bij de mannen

De cross in Middelkerke voor de mannen werd gewonnen door Eli Iserbyt, maar dat was voor de Belg niet genoeg om Van der Haar van de eindzege in de superprestige te houden. De 31-jarige Nederlander finishte als tweede. Wereldkampioen Mathieu van der Poel en zijn Belgische rivaal Wout van Aert gingen niet van start. Zij sloten hun veldritseizoen een week geleden al af op het WK in Hoogerheide, dat gewonnen werd door Van der Poel.

Van der Haar was de slotwedstrijd van de Superprestige, die bestaat uit acht crossen, begonnen met een redelijke marge op de Belgen Michael Vanthourenhout en Iserbyt. Hij leek wel op weg naar zijn eerste zege, tot hij in de slotronde ten val kwam. Iserbyt profiteerde van de val en won. De Belg Laurens Sweeck werd derde, net voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis.

Door zijn tweede plaats eindigt Van der Haar op 104 punten en dat zijn er zes meer dan Iserbyt, die vorig jaar de eindwinnaar was.

Het is de eerste keer dat Van der Haar de eindzege pakt in de Superprestige. De laatste Nederlandse eindwinnaar was Van der Poel in 2019, nadat hij ook in 2018, 2017 en 2015 de beste was. Net als Alvarado krijgt Van der Haar 25.000 euro prijzengeld.

Eindstand Superprestige mannen Lars van der Haar (Nederland) - 104 Eli Iserbyt (België) - 98 Michael Vanthourenhout (België) - 91 Laurens Sweeck (België) - 81 Kevin Kuhn (Zwitserland) - 62