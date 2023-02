Wiebes raakt leiderstrui in bergetappe UAE Tour kwijt aan Longo Borghini

Lorena Wiebes is zaterdag haar leiderstrui in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten kwijtgeraakt aan Elisa Longo Borghini. Revelatie Esmée Peperkamp kon de Italiaanse topklimmer lang volgen op een zware slotklim, maar moest alsnog passen. Longo Borghini kwam samen met haar ploeggenote Gaia Realini over de streep.

Na de ritzege van vrijdag wist Wiebes op voorhand dat ze zaterdag haar leiderstrui zou kwijtraken. De derde etappe voerde de rensters namelijk naar de top van de Jebel Hafeet, die op ruim 1.000 meter hoogte ligt.

Longo Borghini was de grote favoriete voor de ritzege en maakte de hooggespannen verwachtingen waar. De Italiaanse liet haar ploeg Trek-Segafredo direct bij het opdraaien van de 10 kilometer lange klim op kop rijden en vervolgens moesten steeds meer rensters lossen.

Opvallend was dat Peperkamp als enige lang in het wiel van Longo Borghini kon blijven. De 25-jarige Nederlandse kwam nooit verder dan een derde plaats in de BeNe Ladies Tour (vorig jaar). Op 5 kilometer van de streep moest ze Longo Borghini en Realini toch laten gaan.

Realini bleef op kop rijden voor haar ploeggenote Longo Borghini en ze besloten schouder aan schouder over de streep te rijden. Longo Borghini kwam als eerste over de meet en sloeg zo een dubbelslag. Peperkamp kwam achter de Italiaanse Silvia Persico op één minuut en dertien seconden als vierde binnen.

Longo Borghini begint zondag met een voorsprong van zeven seconden op Realini in het klassement aan de vierde en afsluitende etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Wiebes maakt in de 119 kilometer lange slotrit kans op een tweede ritzege. De etappe is volledig vlak.

Elisa Longo Borghini en haar ploeggenote Gaia Realini kwamen samen over de streep. Foto: Getty Images

Dekker grijpt naast ritzege in Oman

Bij de mannen greep David Dekker in de openingsrit van de Ronde van Oman naast de leiderstrui. De Nederlander van de Franse ploeg Arkéa-Samsic werd in de massasprint geklopt door Tim Merlier. De Belg bleef Dekker een fietslengte voor.

De dertigjarige Merlier maakte op de streep een babygebaar. Tien dagen geleden werd de sprinter voor het eerst vader, van zoon Jules. Het is voor de kersverse renner van Soudal Quick-Step de eerste zege van het seizoen.

De Ronde van Oman bestaat uit vijf etappes. De komende drie ritten zijn vooral besteed aan de punchers. In de slotrit van woensdag komen de klimmers aan bod. Dan ligt de streep boven op de Jabal Al Akhdar.

De Nederlandse toprenners laten de Ronde van Oman aan zich voorbijgaan. Wel staan onder anderen Ide Schelling, Wesley Kreder en dus Dekker op de deelnemerslijst. Ook Mark Cavendish, Thomas De Gendt en Diego Ulissi zijn van de partij.