Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Dennis stopt na dit jaar met wielrennen

Rohan Dennis stopt na dit seizoen als professioneel wielrenner, zo heeft hij vrijdag bekendgemaakt. De 32-jarige Australiër van Jumbo-Visma werd in 2018 en 2019 wereldkampioen tijdrijden.

"Wielrennen, je hebt me veel gegeven en ik zal je eeuwig dankbaar zijn. Het is nog een lang seizoen, maar het zal zeker mijn laatste zijn als profwielrenner", schrijft Dennis op Instagram.

Dennis, die vorige maand nog een etappe won in de Tour Down Under, maakt zich op voor zijn elfde wielerseizoen als profrenner. Hij heeft bij Jumbo-Visma nog een contract tot het einde van 2023.

Tijdritspecialist Dennis maakte in 2013 zijn profdebuut bij het Amerikaanse Garmin-Sharp. Na zeven jaar voor Garmin en opvolger BMC te hebben gereden, tekende hij in 2018 een contract bij Bahrain Merida.

Rohan Dennis verbaasde in 2019 iedereen met zijn plotselinge Tour-opgave. Foto: Getty Images

Dennis had zware periode na Tour-opgave

Een jaar later werd Dennis ontslagen bij Bahrain vanwege een opgave in de Tour de France. Tot ontsteltenis van zijn ploeg besloot hij halverwege de twaalfde etappe af te stappen. De wereldkampioen tijdrijden was een van de favorieten voor de tijdrit die een dag later verreden werd.

Dennis doorbrak twee maanden na zijn opgave het stilzwijgen en liet in de Australische krant The Advertiser weten dat het psychisch niet goed met hem ging. "Ik had niet verwacht dat de reacties zó heftig zouden zijn, maar op de lange termijn was dit het beste om te doen. Als iemand niet gelukkig is, is deze keuze ook het beste voor de ploeg."

Na zijn interview kroonde Dennis zich tot wereldkampioen tijdrijden in Yorkshire. Vanaf 2020 ging hij aan de slag bij het Britse INEOS, waarna Dennis in 2022 koos voor Jumbo-Visma. In totaal boekte hij tijdens zijn profcarrière 32 overwinningen.