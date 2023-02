Wiebes neemt revanche op Kool in UAE Tour en boekt eerste zege voor SD Worx

Delen via E-mail

Lorena Wiebes heeft vrijdag de tweede etappe van de UAE Tour op haar naam geschreven. De Nederlandse klopte in de massasprint haar oud-teamgenote Charlotte Kool en boekte haar eerste overwinning voor haar nieuwe ploeg SD Worx.

De 23-jarige Wiebes bleef de even oude Kool meer dan een fietslengte voor in de 133 kilometer lange etappe van Al Dhafra Castle naar Al Mirfa. De Britse Pfeiffer Georgi eindigde als derde en Mylène de Zoete kwam als zesde over de finish.