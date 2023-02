Wereldkampioen Havik kansloos voor medaille bij puntenkoers op EK baan

Delen via E-mail

Yoeri Havik heeft donderdag op de tweede dag van de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen geen medaille gewonnen op de puntenkoers. De regerend wereldkampioen eindigde op een teleurstellende negende plek.

Havik pakte in een onoverzichtelijke race slechts acht punten. Simone Consoni uit Italië veroverde het goud met een puntentotaal van 54 punten. Albert Torres uit Spanje won het zilver (51 punten) en het brons ging naar de Fransman Donavan Grondin (48 punten).

De 31-jarige Havik won vorig jaar oktober nog verrassend goud op de WK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Hij reed destijds het peloton drie keer op een ronde, waardoor hij veel punten verzamelde.

Later op de dag komen nog twee Nederlanders in actie op de EK. Maike van der Duin rijdt in de finale van de afvalkoers, terwijl Jeffrey Hoogland voor goud gaat op de kilometer tijdrit.