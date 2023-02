Van de Duin pakt EK-brons bij afvalkoers, wereldkampioen Havik stelt teleur

Maike van der Duin heeft donderdag brons veroverd op de afvalkoers bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. Voor de Drentse was het haar eerste EK-medaille bij de elite. Wereldkampioen Yoeri Havik stelde teleur op de puntenkoers.

De 21-jarige Van der Duin zat in de race waarbij na een ronde steeds een renner afvalt goed van voren. In de strijd om de medailles ging het bijna mis, maar de Nederlandse bleek haar fiets net iets eerder over de streep te hebben gezet dan de Britse Elinor Barker. Het goud was voor de Belgische Lotte Kopecky.