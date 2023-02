Hoogland verpulvert concurrentie en pakt vierde Europese titel op kilometer tijdrit

Jeffrey Hoogland heeft donderdag bij de EK baanwielrennen voor de vierde keer de titel veroverd op de kilometer tijdrit. De wereldkampioen was in het Zwitserse Grenchen bijna anderhalve seconde sneller dan de nummer twee. Maike van der Duin veroverde brons op de afvalkoers.

In de kwalificatie was Hoogland al goed geweest voor een tijd van 57,81. Dat is een wereldrecord op zeeniveau. Hoogland was eerder al de beste in 2015, 2017 en 2021.