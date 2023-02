Kool klopt voormalig kopvrouw en topfavoriet Wiebes in eerste etappe UAE Tour

Charlotte Kool heeft donderdag de eerste etappe van de UAE Tour gewonnen. De Nederlandse sprintster van Team DSM was haar voormalige kopvrouw en gedoodverfde favoriet Lorena Wiebes de baas.

Daar liet ze geen gras over groeien, want bij de eerste de beste gelegenheid was het raak. Waar Kool vorig jaar de sprint aantrok met haar kopvrouw in het wiel, waren de rollen ditmaal omgedraaid. Wiebes kwam vroeg aan de leiding en werd overtuigend voorbijgesneld door haar voormalige helpster.