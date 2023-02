Ook UAE Tour heeft nu vrouweneditie: 'Is dit wel waar we behoefte aan hebben?'

Delen via E-mail

Na onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en de Vuelta a España is ook de vrouwenvariant van de UAE Tour een feit. Met Lorena Wiebes als blikvanger startte donderdag de eerste World Tour-koers voor vrouwen in het Midden-Oosten. Een nieuwe mijlpaal, maar er zijn ook twijfels.

Het peloton hinkt bij de start van wederom een vrouwenvariant van een oorspronkelijke mannenkoers op twee gedachten. Dat ziet oud-wielrenster Iris Slappendel, die met vakbond The Cyclists' Alliance de belangen van de wielrensters vertegenwoordigt.

Volgens Slappendel voelt het vrouwenpeloton meer waardering en koestert het de stappen die zijn gemaakt. Maar nu merkt het peloton ook dat er een keerzijde is. "Gaat het niet te snel? En is dit wel waar het vrouwenwielrennen behoefte aan heeft?"

Waar het vrouwenpeloton jaren geleden moest vechten voor een eigen Ronde van Vlaanderen of een eigen World Tour-koers, is dat tegenwoordig beduidend anders. De World Tour-agenda zit naast vijftien eendagskoersen bomvol met veertien meerdaagse koersen. Ter vergelijking: in 2016 waren dit er vier.