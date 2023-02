Van Aert: 'Was gedoemd om als laffe renner in wiel Van der Poel te blijven'

Wout van Aert zit niet in zak en as na de verloren strijd om de wereldtitel veldrijden met Mathieu van der Poel. Volgens de Belg was zijn Nederlandse rivaal de sterkste man in Hoogerheide, ook al liet hij zich in de sprint verrassen.

"Ik ben teleurgesteld dat ik de koers niet gewonnen heb, maar troostende woorden heb ik vandaag niet nodig", zei Van Aert na afloop van het zinderende titanengevecht tegen Sporza. "Mathieu was vandaag de beste man in koers."

Van der Poel zocht direct vanaf de start de aanval op de Brabantse Wal, maar Van Aert kon de Nederlander ook op de oplopende grasstroken en bij de balken goed volgen. Een tegenaanval van de Belg bleef echter uit.

Van Aert had daar een eenvoudige reden voor. "Het eerste half uur heb ik enorm moeten afzien om zijn wiel te houden", verklaarde hij. "Dat zorgde ervoor dat ik de rest van de wedstrijd gedoemd was om als een laffe renner in het wiel te blijven."

Wout van Aert (links) feliciteert Mathieu van der Poel na de finish in Hoogerheide. Foto: Getty Images

'Vergeten mijn eigen sprint te rijden'

Desondanks draaiden Van Aert en Van der Poel samen het laatste rechte stuk richting de streep op. De Belg had vlak voor de finish bij de balken een aanval van de Nederlander verwacht, maar die bleef uit. Van der Poel zei dat dat te voorspelbaar was geweest.

"Ik denk dat Mathieu me daardoor verraste", erkende Van Aert op de persconferentie. "Ik dacht altijd dat ik als tweede de sprint zou aangaan, maar nu lag ik op kop. Ik was daardoor in de war. Ik ben vergeten mijn eigen sprint te rijden. Mathieu pakte het ook in de sprint slim aan, respect."