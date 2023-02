Arensman grijpt in Ronde van Valencia net naast eerste overwinning voor INEOS

Thymen Arensman is er zondag net niet in geslaagd om zijn eerste overwinning voor INEOS Grenadiers te grijpen. De Nederlander moest Rui Costa voor zich dulden in de slotrit van de Ronde van Valencia.

De 23-jarige Arensman, die in Spanje zijn eerste koers voor INEOS reed, demarreerde in de finale van de 93,2 kilometer lange slotrit samen met Costa uit een kopgroep.

De twee bleven voorop en mochten in de straten van Valencia om de zege sprinten. Daarin werd Arensman net afgetroefd door de Portugees. De Italiaan Samuele Batistella werd op zeven seconden derde.

Arensman boekte vorig jaar zijn eerste profzeges. Toen schreef hij een etappe in de Vuelta a España op zijn naam en won hij ook een individuele tijdrit in de Ronde van Polen.

Rui Costa viert zijn overwinning met zijn ploeggenoten. Foto: Getty Images

Costa pakt ook eindzege in Valencia

Costa eiste ook de eindzege in de Ronde van Valencia voor zich op. De 36-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty, die vorige maand ook al de Spaanse eendagskoers Trofeo Calvia won, verdrong de Italiaan Giulio Ciccone van de eerste plaats in het algemeen klassement.

Ciccone, die vijfde werd in de slotrit, werd uiteindelijk op zestien seconden tweede in het eindklassement. De Spanjaard Pello Bilbao eindigde op 23 seconden als derde. Arensman deed al niet meer mee om de bovenste plaatsen in het klassement.