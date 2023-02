Euforische Van der Poel wist zeker dat hij Van Aert zou verslaan: 'Ik had nul stress'

Mathieu van der Poel is dolgelukkig dat hij zich voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden mag noemen. De 28-jarige Nederlander rekende zondag in een schitterend gevecht af met Wout van Aert.

Na tien prachtige rondes op het parcours in Hoogerheide bleek Van der Poel in de eindsprint de sterkste. De zoon van oud-renner Adrie van der Poel was ervan overtuigd dat hij zou winnen.

"Dat ik koel bleef, heeft me misschien wel de overwinning opgeleverd. Bij het ingaan van de laatste ronde had ik nul stress. Ik had het gevoel dat ik alles onder controle had", zei Van der Poel tegen de NOS.

"Ik voelde me gewoon heel goed en kende deze aankomst. Ik heb hier al eens gesprint en voelde onderweg dat ik de sterkste was. Ik ben super- superblij."

Alle ogen waren in Hoogerheide gericht op Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Foto: Getty Images

'Alleen maar respect voor Van Aert'

Van der Poel liet het bewust op de slotmeters aankomen, ook al was de verwachting dat hij in de laatste ronde bij de balken - zijn sterke punt - zou proberen het verschil te maken.

"Ik voelde me gewoon de sterkste. Ik had verwacht dat Wout bij de sprint ook meteen zou aangaan, maar hij was denk ik niet zeker genoeg", zei Van der Poel, die mooie woorden overhad voor Van Aert.

"Ik kan alleen maar respect voor hem hebben. Hij heeft het me dit crossseizoen heel moeilijk gemaakt. Ik wist dat ik hier de beste dag van het seizoen moest hebben. Die had ik."