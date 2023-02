Van der Poel klopt Van Aert in prachtig duel en pakt vijfde wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel is zondag voor de vijfde keer in zijn loopbaan wereldkampioen veldrijden geworden. De 28-jarige Nederlander beslechtte in Hoogerheide een prachtige tweestrijd met rivaal Wout van Aert in zijn voordeel.

Zoals verwacht mondde de wedstrijd in Noord-Brabant al snel uit in een duel van hoog niveau. Van der Poel en Van Aert losten elkaar voor het oog van tienduizenden fans regelmatig af aan kop en testten elkaar zo nu en dan.

De Nederlander en de Belg reden foutloos en gaven elkaar tot in de slotronde vrijwel niets toe. In de eindsprint bleek de sterk ogende Van der Poel nét over de langste adem te beschikken. Hij ging als eerste aan en liet Van Aert niet meer passeren.

Twaalf seconden achter de twee kemphanen was het brons voor Eli Iserbyt. De Belg troefde Nederlander Lars van der Haar af in de strijd om een podiumplek. Van der Haar stond in 2013, 2015 (twee keer brons) en 2016 (zilver) wél een medaille.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert maakten er een bloedstollende strijd van. Foto: Pro Shots

Van der Poel was in 2015 voor het eerst wereldkampioen

Van der Poel, die dit seizoen vijf wereldbekerwedstrijden op zijn naam schreef, werd in 2015 voor het eerst wereldkampioen. Ook in 2019, 2020 en 2021 was de regenboogtrui voor hem.

Generatiegenoot Van Aert greep in Noord-Brabant naast zijn vierde wereldtitel. De Belg was in 2016, 2017 en 2018 wél de beste. Van der Poel werd toen respectievelijk vijfde, derde en tweede.