Oppermachtige Van Anrooij pakt op verjaardag wereldtitel veldrijden bij beloften

Shirin van Anrooij heeft zondag in Hoogerheide met overmacht de wereldtitel veldrijden bij de beloften veroverd. De jarige renster van Baloise-Trek Lions sluit met de overwinning haar succesvolle periode bij de beloften af met een hoogtepunt.

De 21-jarige Van Anrooij maakte met de winst haar favorietenrol waar. Ze had ook al mogen meedoen bij de elites, maar koos ervoor haar carrière geleidelijk op te bouwen. Met de wereldtitel vindt Van Anrooij dat ze haar periode bij de categorie voor rensters onder 23 jaar waardig afsluit.

Van Anrooij kende in Hoogerheide geen perfecte start en dook als zesde het veld in. De Nederlandse had vervolgens niet veel tijd nodig om de concurrentie achter zich te laten. Al aan het einde van de eerste ronde reed ze aan de leiding, die ze niet meer uit handen gaf.