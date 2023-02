Crosskoningin Van Empel lijkt na wonderjaar in alles de nieuwe Vos te worden

Een ijzersterke Fem van Empel volgde zaterdag Marianne Vos op als wereldkampioen veldrijden. In alles lijkt de stoïcijnse Brabantse op haar ploeggenote bij Jumbo-Visma. Met haar rivaal Puck Pieterse slaat ze een nieuw crosstijdperk in. "Hun techniek is fabelachtig."

Ze kijkt om. En nog een keer om. Maar hoe vaak de twintigjarige Van Empel ook over haar schouder kijkt op de Scheldeweg in Hoogerheide, ze ziet niemand achter haar rijden. Vol ongeloof schudt ze haar hoofd als ze richting de streep rijdt. Haar handen slaat ze tegen haar helm.

Een zenuwslopend duel tussen Van Empel en Pieterse werd verwacht in de modder in Hoogerheide. Dit seizoen vochten de twee leeftijdsgenoten al vaker een titanenstrijd uit zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert dat bij de mannen doen.

In het begin van de cross leek het daar ook op uit te draaien, ondanks dat Pieterse bij de start ver terugviel omdat ze van haar trapper gleed. Toen Pieterse halverwege de wedstrijd viel in het bos, was Van Empel gevlogen en reed ze oppermachtig naar haar eerste wereldtitel.

Op de streep hield de Brabantse maar liefst 39 seconden over op Pieterse, waarmee ze haar wonderjaar in stijl afsloot. Ze werd in november Europees kampioen, pakte vorige maand de eindzege in het wereldbekerklassement en nu is daar dus een wereldtitel bij gekomen.

Haar cijfers zijn dit seizoen indrukwekkend: veertien van de 22 veldritten waaraan ze deelnam, won ze. Bij elke cross die ze uitreed, belandde ze op podium. Het is een dominantie die doet denken aan provinciegenote Vos, die in Hoogerheide ontbrak vanwege fysieke problemen.

Fem van Empel is de nieuwe wereldkampioene veldrijden. Foto: Getty Images

'Denk vaak dat ik naar de nieuwe Vos kijk'

Jurgen Mettepenningen zei na de Europese titel van Van Empel al veel overeenkomsten met achtvoudig wereldkampioene Vos te zien. De Belg was tot 1 januari de teambaas van Van Empel bij de Belgische crossploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Daarna stapte ze over naar Jumbo-Visma, waarvoor ook Vos rijdt.

"Als ik Fem zie fietsen, denk ik vaak: we zijn naar de nieuwe Vos aan het kijken", zei Mettepenningen tegen de Belgische krant De Standaard. "Ze heeft dezelfde motor en dezelfde sprint. En ze is net zo allround."

Van Empel deed net als Vos in haar jonge jaren aan crossen en mountainbiken. Na een vakantie in Marrakesh ging ze zich ook op het wegwielrennen richten. In april zal ze onder meer de Waalse en Brabantse Pijl rijden: heuvelklassiekers waar ze haar explosiviteit optimaal kan verzilveren.

Dat er veel potentie zit in een wegcarrière, liet Van Empel vorig jaar zien. Ze werd in juli derde bij het EK voor beloften terwijl ze toen amper een wegwedstrijd had gereden. Het past allemaal in de komeetachtige opmars van Van Empel, die drie jaar geleden nog voetbalster was en crossen als hobby had.

Dat wil overigens niet zeggen dat Vos het grote voorbeeld van Van Empel is. De Brabantse heeft geen voorbeelden. Ze koos ook niet voor Jumbo-Visma vanwege Vos. Dat was vooral omdat ze bij de ploeg alle disciplines kan domineren. Uiteindelijk wil ze ooit de Tour de France rijden.

Van Empel krijgt na afloop de felicitaties van haar rivaal Puck Pieterse. Foto: Getty Images

Brand: 'Ik voel me niet hopeloos'

Met de opkomst van Van Empel en ook Pieterse heeft er een machtsoverdracht plaatsgevonden in de vrouwencross. De twintigers zijn nu de beste in de discipline die voorheen werd gedomineerd door Vos (35), Lucinda Brand (33) en Ceylin del Carmen Alvarado (24).

"Ik voel me niet hopeloos", zei Brand, die derde werd achter Van Empel en Pieterse. "Natuurlijk worden dingen minder als je ouder wordt. Het belangrijkste verschil is dat jonge renners tegenwoordig steeds eerder fietsen. Hun techniek is daardoor veel beter. Het lijkt bijna op de hemel."

Van Empel hoorde het op de persconferentie van de medaillewinnaars allemaal met een glimlach aan. Bij de Brabantse was zichtbaar een last van haar schouders gevallen nu ze de hooggespannen verwachtingen had waargemaakt.