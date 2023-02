Van Empel pakt eerste wereldtitel veldrijden, Nederlands podium in Hoogerheide

Fem van Empel heeft zaterdag in Hoogerheide voor het eerst de titel op het WK veldrijden veroverd. De twintigjarige renster van Jumbo-Visma kwam na een zeer dominant optreden solo over de streep. Puck Pieterse legde beslag op het zilver en Lucinda Brand maakte als nummer drie het Nederlandse feest compleet.

De verschillen waren groot: op liefst 39 seconden van Van Empel finishte Pieterse als tweede. Brand gaf meer dan een minuut toe. De vierde plaats was een prooi voor de Italiaanse Silvia Persico, die Ceylin del Carmen Alvarado aftroefde in de sprint. Liefst zeven Nederlandse coureurs finishten in de top tien.

De imponerende Van Empel zorgt op het natte parcours voor de vierde Nederlandse WK-zege op rij bij de vrouwen. De afgelopen jaren triomfeerden achtereenvolgens Alvarado (2020), Lucinda Brand (2021) en Marianne Vos (2022). Vos kon zaterdag wegens fysieke problemen haar titel niet verdedigen.

Van Empel en Pieterse golden voorafgaand aan de titelstrijd als de grote favorieten. De generatiegenoten maakten dit seizoen samen met Shirin van Anrooij veel indruk. Van Anrooij was er zaterdag niet bij omdat ze zondag de cross bij de beloften rijdt.

Uitslag WK veldrijden vrouwen: 1. Fem van Empel (Ned) - 54.32

2. Puck Pieterse (Ned) - 0.39

3. Lucinda Brand (Ned) - 1.11

4. Silvia Persico (Ita) - 1.45

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) - 1.46

6. Annemarie Worst (Ned) - 2.14

7. Inge van der Heijden (Ned) - 2.36

8. Denise Betsema (Ned) - 2.41

9. Maghalie Rochette (Can) - 2.55

10. Hélène Clauzel (Fra) - 3.02

Fem van Empel was een klasse apart in de strijd om de wereldtitel. Foto: ANP

Pieterse moet meteen achtervolgen door slechte start

Van Empel liet zaterdag geen steek vallen, in tegenstelling tot Pieterse, die door een slechte start direct in de achtervolging moest. Daarentegen was Van Empel goed weg: al snel sloeg ze een gaatje met de rest. Pieterse vond wel een goed ritme en in het wiel van Van Empel kwam ze na de eerste ronde over de streep.

De Nederlandse coureurs reden vervolgens lange tijd een paar seconden voor Persico en de sterk rijdende Brand. Van Empel zette steeds aan op de zware stroken, maar Pieterse vond telkens snel de aansluiting.

Na drie van de zeven ronden hadden Van Empel en Pieterse een gaatje van vijf seconden op Brand, terwijl Persico en Alvarado al op negentien seconden volgden. De beslissing viel in de vierde ronde, toen Pieterse het spoor van Van Empel kwijtraakte door een valpartij. De coureur van Jumbo-Visma reed zelf juist foutloos en liep langzaam maar zeker uit.

Zo lag de koers in de plooi, ook doordat Pieterse in de strijd om plaats twee een comfortabele marge koesterde op Brand, die op haar beurt Persico en Alvarado van zich afhield. De laatste ronde was een ereronde voor de indrukwekkende Van Empel, die al vroeg haar handen in de lucht kon steken en zich na Europees kampioen nu ook wereldkampioen mag noemen.

De vrouwen reden op het bochtige parcours zeven ronden van iets meer dan drie kilometer. Foto: Pro Shots

Mannen strijden zondag om wereldtitel

Eerder op de dag had de Belg Thibau Nys de gouden medaille bij de beloften voor mannen veroverd. Nys, de zoon van legende Sven Nys, stak er met kop en schouders bovenuit. De Nederlander Tibor del Grosso veroverde het zilver. Witse Meeussen uit België finishte als derde.