Publiek op afstand bij WK-duel Van der Poel-Van Aert: 'Zou niet nodig moeten zijn'

Bij het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het WK veldrijden in Hoogerheide staan zondag tienduizenden fans op zeker een meter afstand van het parcours. Een noodzakelijke maatregel om te voorkomen dat renners worden gehinderd of aangeraakt, zoals eerder dit seizoen gebeurde. "Dit moet een voorbeeld zijn."

Lars van der Haar heeft dit seizoen een hoop meegemaakt met het publiek. Twee weken geleden in het Spaanse Benidorm reed de Nederlands kampioen een fotograaf aan. Vorige maand in het Belgische Diegem kwam hij bijna ten val omdat mensen hun voeten onder het hek staken om renners doelbewust te laten struikelen.

Maar Van der Haar was het bangst toen hij in derde positie reed, achter trekpleisters Van der Poel en Van Aert. "Dan is Mathieu net langs geweest en hangt iedereen over de hekken. Ik kan dan niet meer de beste lijn rijden."

De zinderende moddergevechten tussen Van der Poel en Van Aert in de afgelopen maanden waren reclame voor de cross, maar zorgden ook voor problemen in met name België, waar veldrijden een volkssport is.

Duizenden fans hingen ver over dranghekken, renners werden aangeraakt of geduwd en bij oversteekposten ontstonden grote ophopingen, met bijna valpartijen tot gevolg. Enkele keren kreeg Van der Poel ook nog een middelvinger te zien.

Parcoursbouwer Adrie van der Poel vond in Hoogerheide een manier om dat allemaal te voorkomen. Hij tekende langs de bijna gehele 3,2 kilometer lange omloop een veiligheidszone. De verwachte veertigduizend fans staan daardoor zondag zeker een meter van het parcours, achter een extra lijn dranghekken. Oversteekposten zijn er niet. Daarvoor zijn bruggen in de plaats gekomen.

Fans staan zeker op een halve meter afstand van het parcours. Foto: NU.nl

'We doen dit heel erg graag'

De excessen dit seizoen waren voor de organisatie niet de reden om het publiek meer op afstand te zetten. Dat was een half jaar geleden al bepaald. Maar Jan Prop, de voorzitter van het lokale organisatiecomité, zag zijn gelijk de laatste tijd wel bevestigd worden.

"Renners aanraken, gebaren maken naar renners, het moet gewoon niet kunnen. Of het nou naar Mathieu of een andere renner is. Mensen die met een camera over het hek hangen voor een fotootje... Je hebt laatst bij Fabio Jakobsen kunnen zien wat er kan gebeuren. Dat moet je toch niet willen? Ik heb er gefrustreerd naar gekeken."

Prop vindt het niet jammer dat het publiek op afstand staat. "Helemaal niet. We doen het heel graag zelfs. Dit is alleen maar in het belang van de cross. De echte wielerkenner zegt: 'Top jongens!' Je hebt altijd azijnpissers die zeggen dat ze niet bij de renners kunnen komen. Dat vind ik bullshit. Sommige Vlamingen zijn bloed- en bloedfanatiek. Die zijn gewoon blind."

Parcoursbouwer Adrie van der Poel kwam met het idee voor een extra veiligheidszone langs de omloop in Hoogerheide. Foto: ANP

Van Aert: 'Dit is zoals het zou moeten'

De renners juichen de veiligheidszone toe. "Dankjewel, Adrie!", zegt Van der Haar als het onderwerp na zijn training op vrijdag ter sprake komt. Hij mikt zondag op het brons achter Van der Poel en Van Aert, die waarschijnlijk om het goud strijden.

Van Aert vindt het "prachtig". "Dit is een WK zoals het zou moeten zijn. Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Iedereen hoort op een normale manier langs de kant te staan. Maar het lijkt me een gepaste maatregel."

Prop hoopt met de dubbele dranghekken een signaal af te geven naar fans, de internationale wielerunie UCI en andere organisatoren. "Ze moeten nadenken. Een paaltje, een touwtje of een lintje is niet voldoende. We willen een voorbeeld voor de rest zijn. Dit is zoals het zou moeten."

De mannenwedstrijd bij het WK veldrijden gaat zondag om 15.00 uur van start. Van der Poel gaat in Hoogerheide voor zijn vijfde wereldtitel, terwijl Van Aert op gelijke hoogte met zijn eeuwige rivaal kan komen. Dit seizoen won Van Aert zes van de tien onderlinge duels met Van der Poel.