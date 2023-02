Van Aert relaxed voor nieuw duel met Van der Poel: 'Wereldtitel voegt niet veel toe'

Wout van Aert leeft relaxed toe naar het titanengevecht met Mathieu van der Poel op het WK veldrijden in Hoogerheide. Voor de Belg van Jumbo-Visma staat er zondag naar eigen zeggen niet zo veel op het spel.

"Het zou jammer zijn als ik naast de titel grijp, maar het heeft verder niet zo veel te betekenen", zei Van Aert vrijdag tijdens een persmoment in het Belgische rennershotel. "Die titel voegt niet meer veel toe aan mijn erelijst. Dat zorgt ervoor dat ik minder gestrest ben."

Sinds zijn overstap naar Jumbo-Visma in 2019 staat de carrière Van Aert vooral in het teken van het wegwielrennen. Het leverde hem bijzonder veel succes op: hij won negen etappes in de Tour de France en klassiekers als Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race en Strade Bianche.

De keuze voor de weg heeft wel zijn weerslag op de crosswinter van de 28-jarige Van Aert gehad. Dat is ook terug te zien aan zijn resultaten op zijn laatste WK-wedstrijden. De drievoudig wereldkampioen wacht sinds zijn wereldtitel in 2018 in Valkenburg op een nieuwe regenboogtrui. In zowel 2019 als 2021 werd hij tweede achter Van der Poel. Vorig jaar deed hij niet eens mee.

"Ik heb er iets te vaak net naast gegrepen de afgelopen jaren", erkende Van Aert, die in tegenstelling tot Van der Poel wel een persmoment belegde voor het WK. "Het zou leuk zijn om het nog eens waar te maken. Of het mij feller maakt? Dat durf ik niet zeggen. Ik denk dat de motivatie groot genoeg is voor zondag."

Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren dit seizoen erg aan elkaar gewaagd. Foto: Getty Images

Van Aert ontzenuwt balkendiscussie

In België is de laatste dagen veel te doen over de ligging van de twee balken op het WK-parcours in Hoogerheide. De 40 centimeter hoge balken zijn verplaatst van de VIP-tent naar het einde van de omloop en liggen op een oplopende grasstrook. Dit zou in het voordeel van Van der Poel zijn: de Nederlander springt hoger met zijn fiets dan Van Aert.

Curieus genoeg is Mathieu's vader Adrie van der Poel de parcoursbouwer in zijn geboortestad Hoogerheide. Daardoor kreeg Van der Poel senior het verwijt dat hij zijn zoon aan de wereldtitel aan het helpen was. Iets wat hij stellig verwierp door te zeggen dat hij helemaal geen balken wilde, maar dat het moest omdat een sponsor er veel geld voor betaalde.

Van Aert vindt de balkendiscussie maar overtrokken, ook al gaat hij het parcours pas zaterdag verkennen. "Zoals ik het kan inschatten liggen ze op een betere plaats dan vroeger. Ja, Mathieu springt vlotter. Dat zou doorslaggevend kunnen zijn. Maar dat kan een bocht, trap of helling ook zijn. Ik heb niet speciaal meer over de balken gesprongen."