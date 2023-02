Supertalent De Lie opnieuw klasse apart, Groenewegen geklopt in Saoedi-Arabië

Arnaud De Lie heeft vrijdag de derde etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. Het Belgische toptalent boekte zijn tweede ritzege in de Franse wielerkoers. In de slotetappe van de Ronde van Saoedi-Arabië werd Dylan Groenewegen geklopt in de massasprint.

Er staat momenteel geen maat op De Lie. Het pas twintigjarige sprintkanon van Lotto Dstny kwam vorig seizoen stormachtig opzetten en lijkt daar dit jaar een schepje bovenop te doen. Hij mag op 18 maart als een van de topfavorieten voor Milaan-San Remo beschouwd worden.

In de heuvelachtige derde rit in Bessèges was De Lie veruit de snelste van een uitgedund peloton. Woensdag was de Belg in de eerste etappe ook al de beste, toen hij na een indrukwekkende versnelling op een klimmetje in de finale de erkende wereldtoppers Mads Pedersen en Benoît Cosnefroy achter zich liet.

Vrijdag mocht Valentin Ferron zich the best of the rest noemen. De Fransman werd donderdag nog ongewild wereldnieuws toen hij bij een massale val hangend aan een brugleuning in beeld kwam. Die etappe werd stilgelegd en niet afgemaakt. Ferron is een dag later dus bijgekomen van de schrik.

De Lie is door zijn twee etappezeges logischerwijs de leider in de Ster van Bessèges. Zaterdag staat er een aankomst bergop op het programma. De Franse voorbereidingskoers wordt zondag afgesloten met een tijdrit.

Dylan Groenewegen (tweede van links) werd in de sprint voorbijgesneld. Foto: AFP

Groenewegen te vroeg op kop

Groenewegen kwam in de massasprint van de laatste rit in Saoedi-Arabië erg vroeg op kop. De 29-jarige Amsterdammer van Jayco AlUla zette alsnog vol aan, maar kon niet voorkomen dat hij door een drietal renners werd voorbijgesneld. De Italiaan Simone Consonni drukte zijn wiel als eerste over de meet.

Zijn landgenoot Matteo Malucelli eindigde als tweede en de Duitser Pascal Ackermann werd derde. Groenewegen kwam als vierde over de finish en blijft zo op één ritzege staan. Hij won maandag de eerste etappe, maar werd geklopt in de twee volgende massasprints waarin hij zich mengde.

Groenewegen neemt wel de groene puntentrui mee naar huis. Zijn landgenoot Cees Bol van Astana eindigde in dat klassement als derde. De twee sprinters gaan zich nu voorbereiden op de de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die op 20 februari van start gaat.

Het algemeen klassement van de Ronde van Saoedi-Arabië werd gewonnen door Ruben Guerreiro. De Portugees van Movistar greep donderdag de macht door de enige klimmersrit op zijn naam te schrijven. De Italiaan Davide Formolo eindigde als tweede, voor de Colombiaan Santiago Buitrago.

Vluchter Velasco troeft peloton af in Valencia

In de derde etappe van de Ronde van Valencia was Simone Velasco het peloton te slim af. De Italiaan van Astana bleef samen met medevluchters Bob Jungels en Jonas Gregaard de aanstormende meute nipt voor en was de snelste in de sprint.

Giulio Ciccone blijft de leider in het algemeen klassement van de Spaanse etappekoers. De Italiaan won donderdag de tweede etappe met aankomst bergop. De Nederlandse troef Thymen Arensman van INEOS Grenadiers kon niet volgen en lijkt uitgeschakeld voor de eindzege.