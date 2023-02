Groenewegen opnieuw verslagen in Saoedi-Arabië, Guerreiro stelt eindzege veilig

Dylan Groenewegen is in de Ronde van Saoedi-Arabië op één ritzege blijven staan. De Nederlandse sprinter moest zich vrijdag in de laatste etappe tevredenstellen met een vierde plek. Het algemeen klassement werd een prooi voor de Portugees Ruben Guerreiro (foto).

Groenewegen kwam in de massasprint erg vroeg op kop. De 29-jarige Amsterdammer van Team Jayco AlUla zette alsnog vol aan, maar kon niet voorkomen dat hij door een drietal renners werd voorbijgesneld. De Italiaan Simone Consonni drukte zijn wiel als eerste over de meet.

Zijn landgenoot Matteo Malucelli eindigde als tweede en de Duitser Pascal Ackermann werd derde. Groenewegen kwam als vierde over de finish en blijft zo op één ritzege staan. Hij won maandag de eerste etappe, maar werd geklopt in de twee volgende massasprints waarin hij zich mengde.

Groenewegen neemt wel de groene puntentrui mee naar huis. Zijn landgenoot Cees Bol van Astana eindigde in dat klassement als derde. De twee sprinters gaan zich nu voorbereiden op de UAE Tour, die op 20 februari van start gaat.