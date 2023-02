Franse renner hing aan brugleuning na massale val: 'Raakte een beetje in paniek'

De beelden van de massale valpartij in de wielerkoers Ster van Bessèges gingen donderdag de wereld over. Met name de benarde situatie van de Franse renner Valentin Ferron - hangend aan een brugleuning - sprak tot de verbeelding. "Ik raakte een beetje in paniek."

De tweede etappe van de Franse wielerkoers Ster van Bessèges werd donderdag op ruim 20 kilometer van de finish opgeschrikt door een enorme valpartij. Er moesten meerdere renners per ambulance worden afgevoerd en de wedstrijd werd definitief stilgelegd.

Toch vestigde een andere renner de aandacht op zich. "Ik weet nog steeds niet wat er allemaal gebeurde", vertelt Ferron tegen Cyclingnews. "Er was een grote valpartij toen we een brug op reden, waardoor ik opgehouden werd. Vervolgens botsten renners van achteren op me en kukelde ik over de rand."

De 24-jarige renner van Team TotalEnergies klampte zich in een reflex vast aan de brugleuning. "Ik raakte een beetje in paniek", zegt Ferron. "Het was ook een zorgelijke situatie. Het was niet enorm diep daar, maar ik had bij een val lelijk mijn enkels of knieën kunnen bezeren."

Het was 'concurrent' Axel Laurence van Alpecin-Deceuninck die zijn landgenoot de helpende hand bood, waardoor Ferron richting veiligheid kon klauteren. Dat was een mooi beeld, hoewel het voor Laurence een logische daad was.

"Hij zat in een lastig pakket", vertelt de ploegmaat van Mathieu van der Poel. "Op zulke momenten gelden de wielerregels met verschillende teams natuurlijk niet meer. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

'Geestig om mezelf in de media terug te zien'

Ferron kan die woorden natuurlijk alleen maar onderschrijven. Uiteindelijk viel de fysieke schade mee en kon hij zijn weg vervolgen. "Ik denk dat ik me wel bewust was van het feit dat het niet diep was", zegt Ferron. "Maar het is lastig om op zo'n moment de boel te analyseren en rustig te blijven."

"Het is wel geestig om mezelf bij alle media terug te zien. Ik ben er gelukkig nog goed van afgekomen. Er waren renners die er bij die val een stuk slechter aan toe waren."