Kersverse INEOS-kopman Arensman moet passen op slotklim tweede rit Valencia

Thymen Arensman heeft donderdag in de tweede rit van de Ronde van Valencia tijd moeten toegeven op zijn concurrenten voor het algemeen klassement. De kopman van INEOS kon niet volgen op de slotklim. De ritzege werd een prooi voor de Italiaan Giulio Ciccone.

Het ging in de tweede rit van de Spaanse wielerkoers de hele dag op en af. Op de slotklim van ruim 3 kilometer was er nog een select gezelschap over. Terwijl ploegmaat Jonathan Castroviejo het tempo bepaalde, moest Arensman lossen. De 23-jarige Nederlander gaf op de finish ruim driekwart minuut toe.

Arensman geldt als een groot klimtalent, wat hij vorig jaar onderstreepte met een schitterende solozege in de Vuelta a España. Deze winter verkaste de Gelderse renner van Team DSM naar de steenrijke Britse formatie INEOS Grenadiers.

De Ronde van Valencia is het debuut van Arensman voor zijn nieuwe ploeg. In de grotendeels vlakke openingsrit van woensdag finishte de kopman van INEOS in de buik van het peloton, maar in de bergetappe van donderdag kwam hij er dus niet aan te pas.

Ciccone won de sprint van het uitgedunde groepje, voor Tao Geoghegan Hart (ploegmaat van Arensman) en Pello Bilbao. Met Aleksandr Vlasov en Mikel Landa eindigden er nog twee favorieten voor de eindzege in de top vijf.

In het algemeen klassement neemt Ciccone de leiding over van Biniam Girmay, die woensdag de eerste etappe had gewonnen. De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag.

Ruben Guerreiro showt zijn leiderstrui in de Ronde van Saoedi-Arabië. Foto: AFP

Dubbelslag Guerreiro in Saoedi-Arabië

In de Ronde van Saoedi-Arabië heeft Ruben Guerreiro de macht gegrepen. De Portugees van Movistar won de vierde etappe, die gekenmerkt werd door een venijnige klim in de finale. Hij bleef vooraan over met Davide Formolo en Santiago Buitrago en klopte dit tweetal in de sprint.