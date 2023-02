Groenewegen verliest leiderstrui in Saoedi-Arabië, Girmay klopt Kooij in Valencia

Dylan Groenewegen heeft woensdag zijn leiderstrui in de Ronde van Saoedi-Arabië moeten afstaan. De Nederlandse sprinter kon niet volgen in de heuvelachtige finale van de derde etappe en verloor de eerste plek in het algemeen klassement aan de Italiaan Jonathan Milan. In de Ronde van Valencia werd Olav Kooij geklopt door de Eritreeër Biniam Girmay.

De ritzege in Saoedi-Arabië werd een prooi voor Søren Waerenskjold. De 22-jarige Noor van Uno-X Pro Cycling Team drukte in de sprint van een uitgedund peloton zijn voorwiel eerder over de streep dan Milan, die dus wel de leiderstrui overneemt. Cees Bol eindigde net als dinsdag als derde en was daarmee de beste Nederlander.

Het is voor Waerenskjold zijn eerste zege als profrenner. De lange Scandinaviër werd vorig jaar wel wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Ook won hij al drie keer een etappe in de Ronde van de Toekomst.

Milan heeft in het algemeen klassement acht seconden voorsprong op nummer twee Bol, die deze winter Team DSM verruilde voor Astana. Groenewegen kwam op ruime achterstand binnen en kan zich niet meer mengen in de strijd om de groene leiderstrui. De Amsterdammer had maandag de eerste etappe gewonnen. Dinsdag werd hij tweede achter Milan.

De Ronde van Saoedi-Arabië duurt tot en met vrijdag. Donderdag ligt er in de finale flink wat klimwerk op de renners te wachten. De slotetappe zal vermoedelijk weer op een sprint uitdraaien.

Biniam Girmay was een klasse apart in de massasprint in Valencia. Foto: Getty Images

Kooij geklopt door Girmay in Valencia

In de openingsrit van de Ronde van Valencia greep Kooij naast de overwinning. De Nederlandse sprinter werd na 189,4 kilometer van Orihuela naar Altea in de massasprint verslagen door Girmay. De Spanjaard Iván García Cortina werd derde.

Kooij rijdt in Valencia zijn eerste koers van dit seizoen. De Jumbo-Visma-renner, die vorig jaar onder meer een rit in de Ronde van Polen won, overleefde als een van de weinige sprinters de twee beklimmingen onderweg.

In de sprint gaf Kooij een fietslengte toe op Girmay, die zijn eerste zege van het seizoen boekte. De 22-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty, die vorig jaar als eerste Afrikaan Gent-Wevelgem won, is logischerwijs ook de eerste leider in het algemeen klassement.