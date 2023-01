Olympisch wielerkampioene Kiesenhofer (31) tekent eerste contract in WorldTour

Olympisch wielerkampioene Anna Kiesenhofer heeft dinsdag op 31-jarige leeftijd haar eerste contract getekend bij een WorldTour-ploeg. De Oostenrijkse gaat rijden voor Israel-Premier Tech-Roland.

Kiesenhofer was twee jaar geleden de grote sensatie bij de Olympische Spelen in Tokio. De wielrenster verraste alle Nederlandse favorieten met een ontsnapping en soleerde naar het goud. Daarachter werd Annemiek van Vleuten tweede.

Na afloop vertelde Kiesenhofer dat ze haar aanval helemaal had uitgekiend aan de hand van een rekenmodel. De Oostenrijkse was toen in het dagelijks leven nog wiskundelerares, nadat ze had gestudeerd aan de Technische Universiteit Wenen, de University of Cambridge en de Polytechnische Universiteit van Catalonië.

Kiesenhofer deed alleen om een bijzondere reden niet mee aan internationale wedstrijden. Ze voelde zich niet op haar gemak in het peloton. Die conclusie trok ze nadat in 2017 een paar maanden voor Lotto Soudal had gereden.

Vorig jaar ging Kiesenhofer het toch weer proberen bij de Spaanse ploeg Soltec. In dienst van het team reed ze de Ronde van Spanje. In de door Van Vleuten gewonnen rittenkoers werd Kiesenhofer knap twintigste. In de vierde rit ging ze lang solo, maar in tegenstelling tot op de Olympische Spelen greep ze net naast de zege.

Kiesenhofer gaat namens Israel-Premier Tech-Roland de Tour de France enkele eendagswedstrijden rijden. "Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging", zegt ze op de site van haar nieuwe ploeg. "Het zal niet gemakkelijk worden, maar ik denk dat we een geweldig team hebben en voor wat verrassingen zullen zorgen dit jaar."

