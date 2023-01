Groenewegen komt centimeters tekort voor tweede ritzege in Saoedi-Arabië

Dylan Groenewegen is er dinsdag net niet in geslaagd om zijn tweede ritzege in de Ronde van Saoedi-Arabië te boeken. De Nederlander werd in de tweede etappe geklopt door de Italiaan Jonathan Milan.

Groenewegen kwam in de sprint van een eerste groep enkele centimeters tekort voor de ritzege. Uit de fotofinish bleek dat Milan net iets eerder over de streep kwam dan de 29-jarige renner van Jayco AlUla. Cees Bol eindigde op gepaste afstand als derde.

In de 184 kilometer lange vlakke etappe van Winter Park naar Shalal Sijlyat Rocks brak het peloton in de slotfase door de wind in tweeën. Groenewegen zat met enkele ploeggenoten wel in de voorste groep, maar kon het dus niet afmaken in de sprint.

Maandag boekte Groenewegen in de openingsrit van de Ronde van Saoedi-Arabië zijn eerste overwinning van het seizoen. Toen reed hij drie keer lek, maar greep hij desondanks de zege.

In het algemeen klassement blijft Groenewegen aan de leiding. De Amsterdammer, die in Saoedi-Arabië zijn eerste koers van het seizoen rijdt, heeft zes seconden voorsprong op nummer twee Milan. Bol staat op twaalf seconden vierde.

De Ronde van Saoedi-Arabië telt in totaal vijf etappes en duurt tot en met vrijdag. De rittenkoers gaat woensdag verder met een heuveletappe over 159,2 kilometer van Al Manshiya Train Station naar Abu Rakah.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.