Groenewegen rijdt drie keer lek en sprint naar winst in Saoedi-Arabië

Dylan Groenewegen heeft maandag de eerste etappe van de Ronde van Saoedi-Arabië op zijn naam geschreven. De renner van Team Jayco AlUla reed drie keer lek, maar was vervolgens wel oppermachtig in de sprint en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen.

De 29-jarige Groenewegen was zeker niet de enige die lekreed in de rit over 180,5 kilometer van AlUla International Airport naar Khaybar. Op 40 kilometer van de finish overkwam het Groenewegen voor de laatste keer en viel hij terug naar de tweede waaier. Met hulp van zijn ploeggenoten kwam hij snel terug in de voorste groep.