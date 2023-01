Groenewegen boekt in Ronde van Saoedi-Arabië eerste zege van seizoen

Dylan Groenewegen heeft maandag de eerste etappe van de Ronde van Saoedi-Arabië op zijn naam geschreven. De renner van Team Jayco AlUla was oppermachtig in de sprint en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen.

De 29-jarige Groenewegen beleefde geen vlekkeloze eerste rit, die het peloton in 180,5 kilometer van AlUla International Airport naar Khaybar voerde. De Nederlander was een van de renners die lekreed, maar hij kon snel worden teruggebracht in het peloton.

Op 13 kilometer van de meet werd de eenzame vluchter Marcus Sander Hansen ingerekend en konden de sprintersploegen zich zoals verwacht opmaken voor een sprint. Favoriet Groenewegen reed vroeg op kop, maar zijn overwinning kwam geen moment in gevaar.

Vlak voor de sprint werden meerdere renners het slachtoffer van een zware valpartij, maar Groenewegen ontsnapte aan de malaise. Het podium werd gecompleteerd door de Serviër Dusan Rajovic en de Duitser Max Walscheid. Cees Bol eindigde de eerste rit als zevende.

Groenewegen en Bol rijden in de Ronde van Saoedi-Arabië hun eerste koers van het seizoen. Fabio Jakobsen kwam afgelopen week in actie in de Ronde van San Juan in Argentinië. Hij boekte daar zijn eerste etappezege van het nog prille wielerjaar.