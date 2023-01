Jakobsen in sprint geraakt door fan met mobieltje: 'Had veel erger kunnen aflopen'

Fabio Jakobsen is zondag in de slotrit van de Ronde van San Juan met de schrik vrijgekomen. De Nederlander werd in de massasprint vol in zijn gezicht geraakt door een hand van een toeschouwer, die met zijn telefoon over de reclameborden leunde.

De 26-jarige Jakobsen raakte door het incident uit balans, maar voorkwam wonder boven wonder een harde valpartij. De renner van Soudal Quick-Step moest de zege in de slotrit wel aan de Australiër Sam Welsford laten. Hij eindigde zelf als tweede, voor de Italiaan Giacomo Nizzolo.

"Ik dacht dat Nizzolo naar links zou schuiven, maar hij bleef rechts rijden", blikte Jakobsen in gesprek met Sporza terug op het bizarre incident in de sprint. "Ik reed te strak langs de boarding en toen stak iemand zijn hand uit met een telefoon."

Door de botsing met de toeschouwer vloog de bril van Jakobsen van zijn gezicht. De sprinter hield onder meer een snee over aan het incident. "Het doet zeer en het is dik, maar het had veel erger kunnen zijn." De fan is door de politie meegenomen voor verhoor.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te zien hoe Fabio Jakobsen werd gehinderd door een fan tijdens de slotrit in de Ronde van San Juan.

'Het is deels mijn eigen schuld'

Het incident gebeurde 2,5 jaar na de zware valpartij van Jakobsen in de Ronde van Polen. De Gelderlander werd in augustus 2020 door landgenoot Dylan Groenewegen tijdens een massasprint in de boarding gedrukt en liep daarbij ernstige verwondingen op.

"Voor heel veel mensen was dit denk ik een soort déjà vu met Polen", zei Jakobsen, die dit keer een valpartij kon voorkomen. "Het is deels mijn eigen schuld, maar er was ruimte en ik had de hand niet gezien. Gelukkig is het goed afgelopen."

De zevende etappe van zondag was de laatste van deze editie van de Ronde van San Juan. Jakobsen schreef de tweede rit van de Argentijnse rittenkoers op zijn naam.

Fabio Jakobsen, hier helemaal links, werd bij de boarding vol geraakt door een toeschouwer met een mobieltje in zijn hand. Foto: Getty Images

