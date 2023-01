Welsford klopt Jakobsen in slotrit San Juan, veelbesproken López pakt eindzege

Fabio Jakobsen heeft zondag naast de overwinning gegrepen in de slotrit van de Ronde van San Juan. De Nederlander moest de Australiër Sam Welsford voor zich dulden in de massasprint. De eindzege in Argentinië ging naar de veelbesproken Colombiaan Miguel Ángel López.

Welsford won zaterdag ook al de zesde etappe en was een dag later ook de sterkste in de 112 kilometer lange slotrit met start en finish in San Juan. De DSM-renner hield Jakobsen ruim achter zich in de sprint. De Nederlander kwam in de slotmeters bijna ten val, maar bleef overeind. Giacomo Nizzolo werd derde en Danny van Poppel vijfde.

Eerder deze week ging Jakobsen wel met de overwinning aan de haal in de tweede etappe. Het was de eerste zege van het seizoen voor de sprinter van Soudal-Quick Step

De 28-jarige López legde vrijdag de basis voor zijn eindoverwinning. Toen was de renner van de kleine Colombiaanse ploeg Medellin-EPM een klasse apart in een lastige bergrit. Zo hield hij Egan Bernal veertig seconden achter zich en Remco Evenepoel meer dan een minuut.

In het eindklassement bleef López Filippo Ganna dertig seconden voor. Sergio Higuita eindigde als derde, kort voor Bernal. Evenepoel, die in 2020 de laatste editie van de Ronde van San Juan won, moest genoegen nemen met de negende plaats in het eindklassement.

López kwam vorig jaar in het nieuws vanwege zijn banden met de controversiële dokter Marcos Maynar. In juli werd hij daarom tijdelijk geschorst door zijn toenmalige ploeg Astana en eind vorig jaar werd hij ontslagen door de Kazachse formatie. Naar Maynar loopt een onderzoek vanwege dopingkwesties en witwassen.

