Van der Poel klaar voor WK-duel met Van Aert: 'Verhouding is fiftyfifty'

Mathieu van der Poel voelt zich klaar voor het WK veldrijden van volgende week in Hoogerheide. De Nederlander, die zondag de wereldbekercross in het Franse Besançon won, denkt dat zijn kansen op de wereldtitel even groot zijn als die van zijn rivaal Wout van Aert.

"Het zal afhangen van de vorm van de dag", zei Van der Poel zondag na de wedstrijd in Besançon. "Ik denk dat de verhouding met Wout fiftyfifty zal zijn. Uiteraard heeft Wout mij dit seizoen al enkele keren verslagen. Maar als ik voldoende weerstand kan bieden, zijn we aan elkaar gewaagd."

De 28-jarige Van der Poel won dit kalenderjaar drie van de vijf crossen waaraan hij deelnam. Twee keer was Van Aert sterker en na beide wedstrijden klaagde de Nederlander over rugklachten. Vorige week leek hij in Benidorm zo goed als hersteld en versloeg hij de Belg in de sprint.

In Besançon was Van der Poel bij afwezigheid van Van Aert een klasse apart. De viervoudig wereldkampioen ging halverwege de wedstrijd in de aanval en liet de concurrentie bijna een minuut achter zich.

"Het was zwaar om meteen vanuit de start het verschil te maken", blikte Van der Poel terug. "Ik heb bewust gewacht, maar wist wel dat het op dit snelle parcours het beste was om alleen voorop te komen. Zo had ik een grote groep achter me, waarin ze naar elkaar gingen kijken. Toen ik eenmaal een voorsprong had, ben ik in mijn eigen tempo verder gegaan."

Van der Poel is in ieder geval te spreken over zijn vorm. "Ik denk dat ik zeker blij kan zijn met hoe ik me vandaag voelde. Hopelijk kan ik volgende week met wat extra rust op mijn best zijn. De benen voelden goed vandaag."

Volgende week zondag strijden Van der Poel en Van Aert om de wereldtitel in Hoogerheide. Titelverdediger Tom Pidcock is niet van de partij, omdat hij zich op de voorjaarsklassiekers op de weg richt.

