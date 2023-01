Van der Poel superieur in laatste cross voor WK, Pieterse komt pech te boven

Mathieu van der Poel heeft zondag de laatste veldrit voor het WK gewonnen. De viervoudig wereldkampioen was veruit de sterkste in de laatste wereldbekercross van het seizoen in het Franse Besançon. Bij de vrouwen won Puck Pieterse ondanks materiaalpech.

Van der Poel gold bij afwezigheid van zijn rivaal Wout van Aert als topfavoriet voor de winst in Besançon en maakte die favorietenrol waar. Halverwege de koers ging hij in de aanval en al snel bouwde hij een flinke voorsprong op.

Bij het ingaan van de slotronde had Van der Poel een minuut voorsprong op de concurrentie en was duidelijk dat hij zijn zesde zege van het seizoen zou gaan boeken. Vorige week triomfeerde hij ook al in Benidorm.

De Belg Laurens Sweeck, die zich vorige week al verzekerde van de wereldbeker, kwam op 49 seconden als tweede over de finish. De Nederlander Joris Nieuwenhuis won de sprint om de derde plaats. Ryan Kamp (zesde) was de derde Nederlander in de top tien.

Van Aert won zaterdag in het Belgische Hamme ook zijn laatste koers in aanloop naar het WK. De mondiale titelstrijd staat volgend weekend op het programma in Hoogerheide. Titelverdediger Tom Pidcock ontbreekt omdat hij zich op de voorjaarsklassiekers op de weg wil richten.

Puck Pieterse won overtuigend bij de vrouwen. Foto: ANP

Pieterse komt materiaalpech te boven

Mede door de afwezigheid van Fem van Empel, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado was Pieterse de grote favoriete bij de vrouwen. De vier gaven dit weekend de voorkeur aan de cross in Hamme. Van Empel, die zich vorige week al verzekerde van de eindzege in de wereldbeker, won de race in België.

Pieterse kreeg zondag in het begin van de race kettingproblemen. De twintigjarige renster van Alpecin-Deceuninck had op een gegeven moment twintig seconden achterstand op de koplopers.

De Nederlands kampioene raakte niet in paniek en reed na een fietswissel rap naar voren. Op de streep had ze een ruime voorsprong op de rest van het veld. Pieterse boekte zodoende haar vierde wereldbekerzege van dit seizoen. Annemarie Worst en Inge van der Heijden completeerden het podium.

