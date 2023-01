Topfavoriete Pieterse komt materiaalpech te boven en wint laatste cross voor WK

Puck Pieterse heeft zondag de laatste cross om de wereldbeker in het Franse Besançon op haar naam geschreven. De twintigjarige veldrijdster kreeg snel materiaalpech, maar herstelde de schade en boekte een overtuigende overwinning.

Mede door de afwezigheid van Fem van Empel, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado was Pieterse de grote favoriete. De vier gaven dit weekend de voorkeur aan de cross in Hamme. Van Empel, die zich vorige week al verzekerde van de eindzege in de wereldbeker, won de race in België.

De race in Besançon is de laatste krachtmeting voor het WK in Hoogerheide (3-5 februari). Om 15.10 uur komen de mannen in actie. Mathieu van der Poel is topfavoriet. Wout van Aert won zaterdag in Hamme en is zondag niet van de partij.