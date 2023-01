Van Empel verpulvert concurrentie en wint laatste cross voor WK in Hoogerheide

Fem van Empel heeft een week voor het WK veldrijden in Hoogerheide veel indruk gemaakt. In de laatste race voor de titelstrijd verpulverde de Brabantse in het Belgische Hamme de concurrentie en boekte ze haar dertiende zege van het seizoen. Bij de mannen was Wout van Aert een klasse apart.

De twintigjarige Van Empel kende nog een slechte start. De Nederlandse draaide weliswaar als eerste het modderachtige parcours op, maar verloor in een blubberstrook de controle over haar fiets. Op het laatste moment kon ze voorkomen dat ze in de hekken reed.

Lucinda Brand nam vervolgens de kop van de wedstrijd over en sloeg een klein gaatje met de rest. Van Empel maakte de achterstand van vijf seconden snel ongedaan en ging nog voor de eerste passage solo.

De Europees kampioene kon niet meer worden bijgehaald. Shirin van Anrooij eindigde op één minuut en veertien seconden van Van Empel als tweede. Ceylin del Carmen Alvarado kwam onderweg nog hard ten val, maar sprong weer op de fiets en werd derde.

Voor Van Empel is de zege in Hamme een grote opsteker richting het WK in Hoogerheide, waar ze volgende week zaterdag als grote favoriet aan de start verschijnt. Zondag was ze ook al de beste in het Spaanse Benidorm.

Toen rekende Van Empel af met haar grote rivaal Puck Pieterse, die niet meedeed in Hamme. Pieterse koos net als Mathieu van der Poel voor de wereldbekerwedstrijd in het Franse Besançon, die zondag wordt verreden.

Wout van Aert was de beste in Hamme. Foto: AFP

Van Aert toont WK-vorm

Bij de mannen liet Van Aert zien dat hij helemaal klaar is voor het WK. Bij afwezigheid van Van der Poel was de drievoudig wereldkampioen een klasse apart in Hamme. Hij hield nummer twee Eli Iserbyt 46 seconden achter zich. In de verkenningsronde was de Belg nog ten val gekomen.

Vlak na de eerste passage nam Van Aert afstand van de concurrentie. Achter de Jumbo-Visma-renner kon de Nederlander Pim Ronhaar lang mee met Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Iserbyt. In de laatste ronde moest de 21-jarige Almeloër afhaken. Hij eindigde knap als vierde.

Voor Van Aert is het alweer zijn negende overwinning van het seizoen. De Belg domineert deze jaargang en geldt daarom ook als favoriet voor het WK in Hoogerheide, waar volgende week zondag de mannenwedstrijd op het programma staat.

Afgelopen zondag vochten Van der Poel en Van Aert in Benidorm hun laatste duel voor het WK uit. Van der Poel klopte zijn aartsrivaal nadat Van Aert de twee confrontaties daarvoor had gewonnen. De Nederlander was in Spanje verlost van rugklachten.

