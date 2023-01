Nederlandse renster Adegeest boekt in Australië eerste WorldTour-zege

De Nederlandse wielrenster Loes Adegeest heeft zaterdag de Cadel Evans Great Ocean Race op haar naam geschreven. Na een koers over 143 kilometer rond Geelong, nabij Melbourne, versloeg ze de Australische Amanda Spratt in de sprint.

Adegeest en Spratt waren op de laatste klim weggesprongen uit het peloton. In een spannende sprint à deux drukte de 26-jarige Nederlandse haar wiel duidelijk eerder over de streep dan de negen jaar oudere Spratt.

Het is de eerste zege in de WorldTour voor Adegeest, die bezig is aan haar eerste seizoen bij de Franse ploeg FDJ-Suez. In 2022 won de renster uit Overijssel al eens een etappe in de Tour de l'Ardèche.