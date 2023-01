Vos (35) twee jaar langer bij Jumbo-Visma: 'Ik zie nog steeds nieuwe uitdagingen'

Marianne Vos heeft vrijdag haar contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. De 35-jarige Brabantse ligt nu tot eind 2025 vast bij de Nederlandse wielerploeg.

"Ik heb nog steeds heel veel plezier in het fietsen", zegt Vos. "Ik geniet van het samen koersen en het strijden voor de winst als team. Het vrouwenwielrennen is de laatste jaren dermate sterk geprofessionaliseerd dat ik nog steeds nieuwe uitdagingen ontdek. En ook op persoonlijk vlak ontwikkel ik me nog altijd."

Vos rijdt sinds de oprichting in 2021 voor de vrouwenploeg van Jumbo-Visma en boekte sindsdien vijftien zeges. Vorig jaar won ze onder meer twee etappes in de Tour de France Femmes en twee ritten in de Giro Donne.

In totaal heeft Vos maar liefst 246 overwinningen op de weg op haar erelijst staan. Ze werd onder meer drie keer wereldkampioene (2006, 2012 en 2013) en won vijf keer de Waalse Pijl. In de Giro Donne boekte ze in totaal maar liefst 32 ritzeges.

Technisch manager Rutger Tijssen is logischerwijs blij met de contractverlenging van Vos. "Marianne vervult de rol van mentor voor de jonge rensters. Niet door hen te zeggen wat ze wel of niet moeten doen, maar door het 'learning by example-principe'. De nieuwkomers leren veel van de wijze waarop zij zich voorbereidt, communiceert, samenwerkt en omgaat met de tegenslagen waarmee je te maken kunt krijgen als topsporter."

Naast haar successen op de weg werd Vos ook acht keer wereldkampioene veldrijden. Volgende week kan ze haar titel bij het WK veldrijden in Hoogerheide niet verdedigen vanwege fysieke klachten.

