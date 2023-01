Marijn van den Berg klopt Girmay op Mallorca en boekt eerste profzege

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Marijn van den Berg heeft donderdag in Trofeo Ses Salines-Alcudia de eerste zege uit zijn profloopbaan geboekt. De 23-jarige renner van EF Education-EasyPost klopte op Mallorca enkele aansprekende namen in de massasprint.

Van den Berg (vijfde van links op de foto) bleef zijn concurrenten in de Spaanse eendagskoers ruim voor. Het Britse talent Ethan Vernon finishte als tweede. Biniam Girmay moest zich tevredenstellen met de derde plek. De Eritreeër had de wedstrijd afgelopen seizoen op zijn naam geschreven en ontpopte zich vervolgens tot revelatie van het voorjaar.

Mike Teunissen was op de negende plaats de tweede Nederlander in de top tien. De Limburger verruilde deze winter Jumbo-Visma voor de Belgische formatie Intermarché-Circus-Wanty, de ploeg van Girmay.

Het is voor Van den Berg de eerste profzege uit zijn loopbaan. De renner uit De Meern won woensdag al de sprint van het peloton om de twaalfde plek in Trofeo Calvia, eveneens een koers op Mallorca. Die wedstrijd was een prooi voor de Portugese oud-wereldkampioen Rui Costa.