Johnny Hoogerland (39) verrast met kortstondige terugkeer in wielerpeloton

Johnny Hoogerland maakt meer dan zes jaar na zijn afscheid als wielrenner een onverwachte rentree in het peloton. De 39-jarige Zeeuw gaat vrijdag in de Verenigde Arabische Emiraten van start in de Sharjah Tour, maar is niet van plan zijn carrière echt nieuw leven in te blazen.

Wielerliefhebbers die deze week de startlijst van de Sharjah Tour bekeken, zullen zich toch even verslikt hebben in hun koffie. Met startnummer 5 bij de ploeg Shabab Al Ahli Cycling Team staat daar plots de naam Johnny Hoogerland. De Nederlandse renner nam in 2016 afscheid van het peloton en kruipt richting de veertig. Wat is er aan de hand?

Afgelopen november werd Hoogerland, die nog altijd graag fietst en over een uitstekende conditie beschikt, uitgenodigd voor een amateurwedstrijd in Abu Dhabi. Daar finishte hij als 33e, vlak achter zijn voormalige Vacansoleil-ploegmaat Grega Bole. De 37-jarige Sloveen is nog altijd prof. Zo ging het balletje rollen.

"Grega is een goede vriend van me", vertelt Hoogerland aan ProCyclingStats. "Hij vroeg me of ik met zijn ploeg Shabab Al Ahli Cycling Team wilde meedoen aan de Sharjah Tour. Ik heb het snel thuis voorgelegd. Mijn vrouw was enthousiast en zei: 'Wat cool, ga ervoor!' Ik heb de meest fantastische vrouw die een man zich kan wensen."

Johnny Hoogerland belandde in 2011 in het prikkeldraad. Foto: Reuters

Wielerheld tegen wil en dank na val in prikkeldraad

Hoogerland was een populaire renner. De Zeeuw maakte in 2009 furore in de Vuelta a España en reed in de Tour de France van 2011 vijf dagen in de bergtrui. Hij kwam die Tour pas echt in het nieuws toen hij door een onhandige manoeuvre van een automobilist in het prikkeldraad werd geslingerd. De beelden van de gewonde, huilende renner gingen de wereld over en maakten van Hoogerland tegen wil en dank een wielerheld.

Zijn loopbaan doofde daarna wat uit, waarna Hoogerland in 2016 afzwaaide. Zijn deelname in de Verenigde Arabische Emiraten moet niet als een echte comeback worden beschouwd. "Het is één race en dan ga ik terug naar Karinthië", zegt Hoogerland, die in die Oostenrijkse deelstaat een pension bestiert. "Het pension is deze maanden dicht en het is leuk om jezelf af en toe eens uit te dagen."

De Tour of Sharjah is een vijfdaagse etappekoers op het zogeheten 2.2-niveau. Vrijdag staat er een individuele tijdrit over 8,9 kilometer op het programma.

